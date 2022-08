SUMUP | ATTENZIONE ALLA EMAIL DI PHISHING “NUOVO AGGIORNAMENTO”

(Di venerdì 19 agosto 2022) attenti a questadiIn queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad unacon oggetto : “”. Mittente che sembra reale, attribuito aSi tratta di. Eliminare subito la. Ecco il testo completo : Gentile Cliente, Poiché i tuoi dati di contatto sono scaduti, è necessario aggiornare immediatamente quelli precedenti (e/o Numero di cellulare), per accedervi segui le istruzioniseguenti: Nota: l’dei dettagli di contatto non è disponible sull’app mobile. Entra nel conto click fraudolento Se hai domande, siamo felici di aiutarti Cordiali saluti, Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

