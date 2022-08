Stop per la Festa della Musica a Fiumicino per maltempo: Sabato e Domenica si riparte (Di venerdì 19 agosto 2022) A cause delle condizioni meteo avverse, la Festa della Musica non inizierà venerdì 19 agosto perché è previsto nubifragio. I festeggiamenti si faranno regolarmente Sabato 20 e Domenica 21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino. Gli appuntamenti serali e il buon cibo preparato con il pescato locale, faranno partire la Festa della Musica a tutto volume con il ritorno del bel tempo. Gli spettacoli saranno due per ogni serata: Sabato 20 agosto un lungo percorso nella Musica dance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’. Domenica 21 agosto ancora ballo con Roberto Nana. Si ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 19 agosto 2022) A cause delle condizioni meteo avverse, lanon inizierà venerdì 19 agosto perché è previsto nubifragio. I festeggiamenti si faranno regolarmente20 e21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a. Gli appuntamenti serali e il buon cibo preparato con il pescato locale, faranno partire laa tutto volume con il ritorno del bel tempo. Gli spettacoli saranno due per ogni serata:20 agosto un lungo percorso nelladance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’.21 agosto ancora ballo con Roberto Nana. Si ...

matteosalvinimi : -38. #Credo in CITTÀ SICURE. Arginare l'emergenza baby gang, fermare la violenza, contrastare lo spaccio e stop sb… - Adnkronos : Stop al lancio dei palloncini in cielo sull’intero territorio comunale, con multe per i trasgressori da 25 a 500 eu… - Mov5Stelle : ?Salario minimo. ?Contrasto del precariato. ?Stop a stage e tirocini gratuiti ?Stabilizzazione di ‘Decontribuzion… - FrancescoTota20 : RT @Andrea_Piras_: Al #Tribunale di #Roma manca il personale, stop alle udienze per 6 mesi. Una soluzione concreta e duratura per sopperir… - FrancescoTota20 : RT @Andrea_Piras_: @GiuseppeConteIT Presidente, al Tribunale di Roma manca il personale: stop alle udienze per 6 mesi! Una soluzione concre… -