Startup | a 10 anni dalla legge che le riconosce sono 14 000

Torino, 19 ago.(Labitalia) - A settembre 2022 cade il decimo compleanno della legge 221 che, nel 2012, ha riconosciuto ufficialmente le Startup, dando il là a un vero e proprio quadro normativo di sostegno alla nascita e alla crescita di queste nuove imprese innovative. In questi 10 anni l'ecosistema italiano delle Startup si è evoluto e trasformato e, anche se rimane più immaturo rispetto a quello di altri paesi, diversi fondi di investimento esteri si stanno interessando sempre più ai prodotti nostrani. Lo scorso autunno le Startup iscritte al registro delle imprese erano oltre 14.000, ma il numero realmente interessante è rappresentato dall'ammontare degli investimenti. Da gennaio ad agosto 2022, infatti, le Startup italiane hanno raccolto un miliardo e duecento milioni di euro.

