Stanze e posti letto sempre più cari per lavoratori e studenti

Stanze in affitto per studenti e lavoratori, prezzi al rialzo e carenza nelle città per la tendenza di proprietari a trovare rendite più favorevoli con locazioni turistiche per supportare costi alti dovuti a rincari energetici, aumento inflazione e tassazione. E per risparmiare molti lavoratori e studenti si adeguano alla ricerca di un posto letto in una camera doppia o tripla. È il dato che emerge da un sondaggio eseguito dall'Otei (Osservatorio Extralberghiero Italiano), coordinato dal presidente nazionale Abbac-Fenailp Agostino Ingenito e che analizza le ultime rilevazioni con tendenze e flussi per il mercato immobiliare ad uso promiscuo. "Il ritorno del turismo, malgrado venti di guerra e rincari, ha spinto molti proprietari o possessori di ...

