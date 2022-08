Sorpresa Milan, Maldini ha deciso: il mercato cambia le gerarchie di Pioli? (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Milan vigile sul mercato per piazzare un colpo di coda. La decisione di Maldini spiazza i tifosi: cambiano anche le gerarchie di Pioli? Pronti, via: il Milan ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Vittoria netta (seppur con qualche difficoltà) contro l’Udinese e un segnale forte e chiaro mandato a tutte le big della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilvigile sulper piazzare un colpo di coda. La decisione dispiazza i tifosi:no anche ledi? Pronti, via: ilha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. Vittoria netta (seppur con qualche difficoltà) contro l’Udinese e un segnale forte e chiaro mandato a tutte le big della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Idonotcombdolls : @ale_taia Inter Milan 3-0? Io avrei detto Milan Napoli 0-1 quando avete perso con gol di Elmas e catenaccione di Le… - sacco941 : @FuocP @NonEvoluto A sorpresa per tutti, tranne per chi lavora a Milanello. Già dopo pochi mesi al Milan era filtra… - zazoomblog : Bucchioni: “Il Milan può essere la sorpresa della Champions” Esclusiva - #Bucchioni: #Milan #essere #sorpresa - LucaDColella : RT @cmdotcom: Da sorpresa a favorito: per 3 motivi il #Milan parte davanti a #Inter e #Juve nella corsa scudetto - leonzan75 : Non vedo la sorpresa sul fatto della permanenza di Gabbia. La regola dei giocatori del vivaio vi dice niente? #Milan -