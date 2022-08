Sondaggi, Fdi si conferma primo partito al 24,1%. Pd stabile, Lega al 13,2%. Tutti i possibili scenari (Di venerdì 19 agosto 2022) L'alleanza di centro tra Azione e Italia Viva potrebbe non cambiare di molto i risultati elettorali nei collegi uninominali all'indomani del voto, secondo i Sondaggi. E potrebbe spostare gli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 agosto 2022) L'alleanza di centro tra Azione e Italia Viva potrebbe non cambiare di molto i risultati elettorali nei collegi uninominali all'indomani del voto, secondo i. E potrebbe spostare gli...

zazoomblog : Sondaggi centrodestra in calo: il Pd (236%) supera Fdi (234%) Lega al 12%. Tutti i possibili scenari - #Sondaggi… - micheleguglie : Non è proprio fantascienza, ma è difficile. E' vero. Ma anche FDI è partita dal basso e - se tutto andrà come previ… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di Tecnè alla Camera: #FdI|ECR: 24% #PD|S&D: 23,5% (-0,5) #Lega|ID: 13% #FI|EPP: 11% #M5S|N… - infoitinterno : Sondaggi: centrodestra verso il 50%, vola FdI, Lega sempre più giù - rosydandrea1 : RT @giuseppelacara: Sondaggi, doccia gelata per Letta e compagni: i voti di sinistra vanno a Conte. E il centrodestra vola -