Si sente male a bordo di una nave al largo di Gaeta: marinaio salvato dalla Guardia Costiera

Gaeta – Nel primo pomeriggio di ieri la sala operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta è stata allertata dal comando di una nave cisterna di bandiera maltese, ancorata in rada a circa 3 miglia dalla costa, che richiedeva assistenza per un membro dell'equipaggio colto da malore. Veniva, pertanto, attivata la procedura operativa prevista per simili casistiche, con il preliminare interessamento del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), organo preposto alla telemedicina per il personale della gente di mare, il quale, sulla scorta dei sintomi riferiti telefonicamente da bordo, effettuava una prima diagnosi e disponevano lo sbarco del marittimo verso il più vicino presidio sanitario. L'evacuazione medica veniva effettuata dalla motovedetta SAR CP 856 della Capitaneria di porto di Gaeta.

