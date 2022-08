Sì | la legge elettorale è pasticciata | ma piano con l’“al lupo al lupo”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Al direttore - Mi pare eccessivo l’accanimento mediatico nei confronti delle liste del Pd. Soprattutto trovo disdicevoli – più che le polemiche degli esclusi – i rifiuti piccati di candidature non blindate da parte di persone che si credono insostituibili. Un militante dovrebbe sentirsi in dovere di contribuire al risultato della lista anche se si trova in una posizione defilata, perché la sua presenza può comunque portare dei voti. Infine, è purtroppo vero che il baricentro delle liste Pd si è spostato a sinistra; si tenga però conto delle candidature di Marco Bentivogli e di Carlo Cottarelli i quali rappresentano un picco difficilmente raggiungibile della cultura riformista. Infine, prima di accusare Letta di aver escluso gli ex renziani, sarebbe equo fare un po’ di confronti con la composizione delle liste del 2018. Anche dopo la scissione di Italia viva la corrente di Base ...

giorgio_gori : Che i riformisti - i tanti del Pd, quelli di Azione e Italia Viva - vadano separati alle urne, è, soprattutto con q… - marcocappato : Nominare tutti i parlamentari, imporre un finto bipolarismo con finti candidati Premier, ostacolare nuove formazion… - ladyonorato : Importante e lodevole iniziativa. La questione di legittimità costituzionale della legge elettorale in vigore pare… - SergioPerrotta1 : @Ci1812 Moriranno della loro legge elettorale, il Rosatellum. - Mirarch3 : RT @BentivogliMarco: con questa la legge elettorale e le modalità di stesura liste, i giornalisti dovrebbero cancellare il termine “tromba… -

L'area centrista punta a cambiare laa settembre. Questo emerge in Transatlantico mentre Luigi Di Maio va... Corte dei Conti, approvata la gestione dell'Agenzia delle entrate: nel ...Per non sbagliare occorre conoscere a fondo i tecnicismi dellache rendono le previsioni impossibili: a Villa Certosa , dove ieri lo sgomento per la scomparsa di Niccolò Ghedini ha ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...«È assurdo ritenere che Giorgia Meloni e il centrodestra siano un pericolo per la democrazia. Non vedo nostalgie del passato né fascisti mascherati. Nel caso andassero al governo li giudicheremo per i ...