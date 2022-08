Sì di Putin alla missione Aiea a Zaporizhzhia. Ma Mosca sospende le forniture di gas per 3 giorni (Di venerdì 19 agosto 2022) L' Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir Putin , ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di una missione dell'Aiea... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 agosto 2022) L' Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir, ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di unadell'...

