Si chiamano linfociti natural killer e uccidono le cellule del cancro Studio italiano | Ecco come potenziarli

(Di venerdì 19 agosto 2022) SiT, sono soldati del sistema immunitario che possono essere ‘addestrati’ e trasformati in ‘sicari’ antisempre più sofisticati. Con una doppia ‘missione’: eliminare leche sopprimono il microambiente tumorale, e la nuova capacità di uccidere in modo diretto leneoplastiche. Un team di scienziati italiani ha dimostrato la loro efficacia in modelli preclinici,piattaforma cellulare universale da armare contro lemaligne. In un articolo pubblicato oggi sulla rivista ‘Science Immunology’ i ricercatori del Laboratorio di immunologia sperimentale dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, sotto la guida di Paolo Dellabona e Giulia Casorati, hanno potenziato la ...

