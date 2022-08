She Hulk è più ‘smart’ di suo cugino (Di venerdì 19 agosto 2022) She Hulk - Tatiana Maslany La parità dei sessi è servita su Disney + in modo alquanto frettoloso, ma funzionale. Via i drammi che vengono dallo scoprirsi supereroe, via le paure, via l’introspezione: l’omone verde e forzuto per eccellenza si è fatto donna, mostrandosi molto più pratico e spiccio nella nuova serie tv Marvel Studios She Hulk: Attorney at Law, di cui è disponibile da ieri il primo di nove episodi. Nessuna trasformazione gender, comunque: la Hulk al femminile è Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la cugina dell’originale Smart Hulk (Mark Ruffalo), avvocato intraprendente che un giorno, durante un incidente d’auto, viene contaminata dal sangue di quest’ultimo acquisendone gli stessi poteri, anzi amplificandoli. Sfortunatissima (o fortunatissima, dipende dai punti di vista), poichè in anni e anni di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022) She- Tatiana Maslany La parità dei sessi è servita su Disney + in modo alquanto frettoloso, ma funzionale. Via i drammi che vengono dallo scoprirsi supereroe, via le paure, via l’introspezione: l’omone verde e forzuto per eccellenza si è fatto donna, mostrandosi molto più pratico e spiccio nella nuova serie tv Marvel Studios She: Attorney at Law, di cui è disponibile da ieri il primo di nove episodi. Nessuna trasformazione gender, comunque: laal femminile è Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la cugina dell’originale Smart(Mark Ruffalo), avvocato intraprendente che un giorno, durante un incidente d’auto, viene contaminata dal sangue di quest’ultimo acquisendone gli stessi poteri, anzi amplificandoli. Sfortunatissima (o fortunatissima, dipende dai punti di vista), poichè in anni e anni di ...

