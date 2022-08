Sex Education 4: Dan Levy nelle prime foto dei nuovi episodi (Di venerdì 19 agosto 2022) Le riprese di Sex Education 4 sono in corso e Netflix ha condiviso le prime foto ufficiali dal set, annunciando l'arrivo di Dan Levy. Netflix ha condiviso le prime foto ufficiali di Sex Education 4, svelando in questo modo anche l'arrivo di Dan Levy nel cast. La piattaforma di streaming ha colto l'occasione per svelare le prime anticipazioni sulla trama del ritorno dell'acclamata serie britannica che esplora con ironia e sensibilità la vita di un gruppo di adolescenti alle prese con la scoperta della propria sessualità. Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione di Sex Education ci sarà Dan Levy, recentemente tra i protagonisti di Schitt's Creek, con la parte di un famoso autore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Le riprese di Sex4 sono in corso e Netflix ha condiviso leufficiali dal set, annunciando l'arrivo di Dan. Netflix ha condiviso leufficiali di Sex4, svelando in questo modo anche l'arrivo di Dannel cast. La piattaforma di streaming ha colto l'occasione per svelare leanticipazioni sulla trama del ritorno dell'acclamata serie britannica che esplora con ironia e sensibilità la vita di un gruppo di adolescenti alle prese con la scoperta della propria sessualità. Tra iarrivi nel cast della quarta stagione di Sexci sarà Dan, recentemente tra i protagonisti di Schitt's Creek, con la parte di un famoso autore ...

