Serie A, giornata 2: 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) Archiviato il primo turni di Ferragosto, è tempo di rituffarsi in Serie A per la seconda giornata. Un round che si aprirà domani sabato 20 agosto, con il doppio anticipo Torino-Lazio e Udinese-Salernitana alle ore 18:30. Chiusura, invece, col Monday Night che vedrà impegnata la Juventus in casa della Sampdoria. Nel mezzo, l’Inter sabato sera ospiterà lo Spezia, mentre i cugini rossoneri saranno impegnati a Bergamo contro l’Atalanta. Seguono allora i consigli della redazione di 11contro11 sui 5 centrocampisti da schierare alla 2a giornata di Serie A. Sergej Milinkovic-Savic: già un +1 nella vittoria interna sul Bologna, il serbo avrà una motivazione speciale. Vedrà di fronte, infatti, il fratello Vanja a difendere la porta del Torino. Il confronto fraterno potrebbe spingerlo alla ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 19 agosto 2022) Archiviato il primo turni di Ferragosto, è tempo di rituffarsi inA per la seconda. Un round che si aprirà domani sabato 20 agosto, con il doppio anticipo Torino-Lazio e Udinese-Salernitana alle ore 18:30. Chiusura, invece, col Monday Night che vedrà impegnata la Juventus in casa della Sampdoria. Nel mezzo, l’Inter sabato sera ospiterà lo Spezia, mentre i cugini rossoneri saranno impegnati a Bergamo contro l’Atalanta. Seguono allora i consigli della redazione di 11contro11 sui 5daalla 2adiA. Sergej Milinkovic-Savic: già un +1 nella vittoria interna sul Bologna, il serbo avrà una motivazione speciale. Vedrà di fronte, infatti, il fratello Vanja a difendere la porta del Torino. Il confronto fraterno potrebbe spingerlo alla ...

DiMarzio : #SerieA | Tutte le probabili formazioni per la 2º giornata - USCremonese : Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio qui in questa città... Oggi sarà una giornata ricca di emozioni in… - OptaPaolo : 0 - La prima giornata di campionato si è conclusa senza neanche un pareggio per la quarta volta nella storia della… - Fantacalcio : Fantacalcio Mantra, 5 calciatori da evitare per la 2ª giornata di Serie A - Fantacalcio : Fantacalcio Mantra, le 5 scommesse della 2ª giornata di Serie A -