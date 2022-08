Serena Rossi | convocazione urgente dalla RAI | a settembre si comincia

Leggi su specialmag

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’attrice partenopea è pronta a un grande inizio. Non c’è tempo da perdere per, manca sempre meno: la attendono tutti(Youtube)L’attrice napoletana, nel corso del tempo, ha mostrato moltissime qualità. Innanzitutto,è una grande attrice: la sua passione emerge con forza e decisione e riesce a conquistare sempre tutto il pubblico. In secondo luogo, però, è anche una cantante e doppiatrice: è sua la voce di Anna in Frozen. Nella sua carriera, infine, non sono mancate neanche le esperienze da conduttrice, al timone di Detto Fatto e di Canzone Segreta. Nelle ultime ore, però, per lei è arrivata una chiamata. Tutto è pronto,ritorna in prima serata: l’attesissimo evento sta per ...