Secondo un giornalista britannico, il nuovo 007 dovrà avere all'incirca trent'anni e non essera tanto alto... (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c’è giornata che passa senza che qualcuno non riporti all’attenzione mediatica nuove informazioni sul prossimo James Bond. È inutile negarlo: l’attesa sul successore di Daniel Craig è fortissima. E i nomi continuano ad alternarsi su siti specializzati e tabloid. Daniel Craig alla prima di “Spectre” al The Place il 12 novembre 2015 a Pechino, Cina. (Photo by ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images) In queste ore si sta discutendo della dichiarazione di un giornalista britannico, Secondo cui i produttori della saga cinematografica stanno cercando un protagonista sui trent’anni. Ma non è tutto qui… E così siamo costretti a modificare il nostro toto nomi. Leggi anche › Il principe Carlo, James ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c’è giornata che passa senza che qualcuno non riporti all’attenzione mediatica nuove informazioni sul prossimo James Bond. È inutile negarlo: l’attesa sul successore di Daniel Craig è fortissima. E i nomi continuano ad alternarsi su siti specializzati e tabloid. Daniel Craig alla prima di “Spectre” al The Place il 12 novembre 2015 a Pechino, Cina. (Photo by ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images) In queste ore si sta discutendo della dichiarazione di uncui i produttori della saga cinematografica stanno cercando un protagonista sui. Ma non è tutto qui… E così siamo costretti a modificare il nostro toto nomi. Leggi anche › Il principe Carlo, James ...

gparagone : Il mio secondo libro si chiamava 'Noi No'. Ed era un viaggio nell'Italia ribelle. Ed oggi, ribelle per… - eziofalini : @BeppeGiulietti @Artventuno @maurobiani @Anpinazionale Ricordiamo e rammentiamo le vittime del terrorismo dei “comp… - Compagno_Pert : @_kuball_ @nexoslaika Mi proponi un pensiero di una giornalista secondo cui la colpa di Marin è quella di essere un… - _saslo : @AutoreNegro non sono d'accordo! secondo il mio parere #Damilano ha capacità di sintesi non comuni! le idee person… - Pippopiva2 : Lo stato di #Zelensky subito dopo la partenza di #Erdogan ???? oggi. Questo passaggio è stato censurato secondo un gi… -