“Se n’è andato”. Addio all’attore della tv, oltre 300 lavori davanti alla telecamera (Di venerdì 19 agosto 2022) Morto Bruce Montague. L’attore che recitato in Hollyoaks e nelle avventure di Doctor Who è scomparso all’età di 83 anni. La morte dell’attore è stata confermata dalla sua agenzia di talenti Belfield & Ward, che ha condiviso un tributo sui social media. “Siamo molto tristi di comunicare che il glorioso Bruce Montague è morto. Un tale gentiluomo e lui ci mancheranno così tanto”, si legge nella dichiarazione. “Che talento e che carriera sul palcoscenico e sullo schermo! Da Butterflies a Funny Girl & 42nd St più recentemente. Riposa bene caro amico! 24/3/39-16/8/22”. Nato nel marzo 1939, la carriera di Montague è durata quasi sei decenni, con l’attore protagonista di oltre 300 produzioni televisive. Morto Bruce Montague. L’attore ha recitato in Doctor Who All’inizio degli anni 2000, è apparso nelle avventure audio di Doctor Who The ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Morto Bruce Montague. L’attore che recitato in Hollyoaks e nelle avventure di Doctor Who è scomparso all’età di 83 anni. La morte dell’attore è stata confermata dsua agenzia di talenti Belfield & Ward, che ha condiviso un tributo sui social media. “Siamo molto tristi di comunicare che il glorioso Bruce Montague è morto. Un tale gentiluomo e lui ci mancheranno così tanto”, si legge nella dichiarazione. “Che talento e che carriera sul palcoscenico e sullo schermo! Da Butterflies a Funny Girl & 42nd St più recentemente. Riposa bene caro amico! 24/3/39-16/8/22”. Nato nel marzo 1939, la carriera di Montague è durata quasi sei decenni, con l’attore protagonista di300 produzioni televisive. Morto Bruce Montague. L’attore ha recitato in Doctor Who All’inizio degli anni 2000, è apparso nelle avventure audio di Doctor Who The ...

FBiasin : #PieroAngela: “Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Pa… - Corriere : «Ha vissuto fino all'ultimo con razionalità, e se n'è andato dopo una vita piena, come ci si alza da una bella cena… - christianrocca : Tra i principali motivi per cui votare il terzo polo c’è che Cottarelli se n’è andato. - Mullah_fumatore : @ElfReloaded1 @SicilianoSum Se n'è andato'venendo.' - manuia66 : @percorsi3 Verissimo Clelia,io l'ho sempre stimato e purtroppo se n'è andato troppo presto ??..buon pomeriggio tesoro ???????????? -