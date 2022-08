Scarica oli nelle fogne pubbliche | denunciato dai carabinieri

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIforestali della stazione di Roccarainola hanno controllato un’autofficina nel comune di San Gennaro vesuviano e scoperto un deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi. In un locale dell’attività, i militari hanno trovato scarti di lavorazione e pezzi di ricambio di veicoli accumulati senza criterio. Accertato anche un allaccio abusivo alla fognatura pubblica dove venivano convogliati oli esausti e liquami di ogni genere. Il titolare dell’attività, un 25enne del posto, è stato. L’officina è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Officina scarica oli nelle fogne pubbliche: sequestro nel Vesuviano SAN GENNARO VESUVIANO. Officina scarica oli nelle fogne pubbliche. Carabinieri denunciano 25enne e sequestrano attività. I carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno controllato un'aut ...Sbarca a Monopoli anche la Mustafa Necati, bloccata per 175 giorni nel mar Nero. Il gruppo Marseglia: «La aspettavamo da febbraio, abbiamo pagato l'olio anche il 75% in più» ...