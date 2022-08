Scandalo fiscale, Scholz respinge le accuse: bufera politica sul Cancelliere tedesco (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha nuovamente respinto le accuse che gli sono state rivolte nell'ambito di un grosso Scandalo finanziario risalente ai tempi in cui era sindaco di Amburgo. Durante ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) IlOlafha nuovamente respinto leche gli sono state rivolte nell'ambito di un grossofinanziario risalente ai tempi in cui era sindaco di Amburgo. Durante ...

agnello_sabrina : RT @AlbertoPolinel1: @GiorgiaMeloni Non capisco sia più chiara: la sua proposta sarebbe di togliere Rdc a chi può lavorare? Ideona e se il… - AlbertoPolinel1 : @GiorgiaMeloni Non capisco sia più chiara: la sua proposta sarebbe di togliere Rdc a chi può lavorare? Ideona e se… - maurofughi : @DrGregHouse73 Dettagli. Il punto è lo scandalo di avere uno stato che ti rapina metà di quel che guadagni. Niente… - SerGioBiag : @BenedettaFrucci Lo scandalo è che questo pregiudicato stia ancora in Parlamento e che parli di evasione fiscale e fisco. - pietrogranero : Il cancelliere tedesco Scholz e lo scandalo finanziario CumEx -