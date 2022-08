Scamacca, che esordio: subito in gol alla prima da titolare in Europa (Di venerdì 19 agosto 2022) Gianluca Scamacca non si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi: subito in gol alla prima da titolare in Europa contro il Viborg Gianluca Scamacca non si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi del West Ham: subito in gol alla prima da titolare in Europa contro il Viborg. Pronti, via. Ed è subito Scamacca per i londinesi che sbloccano il match di Conference proprio con un guizzo dell’ex Sassuolo. Ottimo il suo impatto e ora vuole prendersi il posto anche in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Gianlucanon si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi:in goldaincontro il Viborg Gianlucanon si è fatto attendere troppo dai nuovi tifosi del West Ham:in goldaincontro il Viborg. Pronti, via. Ed èper i londinesi che sbloccano il match di Conference proprio con un guizzo dell’ex Sassuolo. Ottimo il suo impatto e ora vuole prendersi il posto anche in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mouad65151507 : @gippu1 @buong1980 Per carità nessuna allusione,assolutamente no!! Come non c'era nessuna allusione quella volta in… - LuukieJFC : @ArqueroDelAlma Ma che significa, allora Scamacca è più forte di Osimhen secondo questo metro di paragone. Giocare… - _Axel100 : RT @SciabolataFFP: L'avversario è quello che è, ma fa piacere vedere Scamacca subito in gol, alla prima da titolare. ??????? - dlbizz : @PBPcalcio @PaoloCond @Salvato95677597 Credo che il discorso non sia chi è scemo e chi no. Scamacca magari farà ben… - sportli26181512 : Scamacca, il primo gol col West Ham arriva in Conference League: L'attaccante italiano ha trovato il suo primo gol… -