“Santi protettori alle spalle”, Sonia Bruganelli replica alla stoccata di Adriana Volpe: “Guardì è ancora in vita” (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è riacceso lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sì, all’apparenza sembra un déjà vu invece sono bastate le dichiarazioni dell’ex conduttrice de I fatti vostri per soffiare sul fuoco dell’inimicizia coltivata durante il Grande Fratello Vip e proseguita con una serie di continui botta e risposta attraverso i giornali. E proprio in un’intervista rilasciata questa settimana al settimanale Nuovo, la Volpe ha commentato con parole al vetriolo il ritorno della collega opinionista nel reality di Canale 5: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti Santi protettori“. Frasi che non solo piaciute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è riacceso lo scontro tra. Sì, all’apparenza sembra un déjà vu invece sono bastate le dichiarazioni dell’ex conduttrice de I fatti vostri per soffiare sul fuoco dell’inimicizia coltivata durante il Grande Fratello Vip e proseguita con una serie di continui botta e risposta attraverso i giornali. E proprio in un’intervista rilasciata questa settimana al settimanale Nuovo, laha commentato con parole al vetriolo il ritorno della collega opinionista nel reality di Canale 5: “La gente, il pubblico, sa che nellac’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché hasppotenti“. Frasi che non solo piaciute ...

Corriere : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: «Ha dei santi protettori». Il botta e risposta - infoitcultura : Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: «Ha alle spalle santi protettori». La replica: «Guardì è ancora in vita»-… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Arriva la replica di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe che in queste ore ha dichiarato: “C’è chi va avanti per meritocrazia, c… - infoitcultura : Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli: “C’è chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi prot… - pietro34566 : @leggoit Ma che stiamo a dire,ma in Italia le percentuali di chi va avanti (un 60%?)hanno tutti i santi protettori,… -