Sanna Marin si può criticare, ma il moralismo bacchettone è insopportabile. E da sfigati (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Sanna Marin è finita nella bufera per un video in cui se la spassa alla grande con amiche e amici. Un filmato in cui si vede l'avvenente premier finlandese ballare, cantare e dunque divertirsi a una festa privata. Apriti cielo, spalancati moralismo bacchettone. Leggi anche: Sanna Marin show, premier scatenata a una festa con amici: è bufera (Video) Sanna Marin e il moralismo virale La stessa destra italiana (e non solo) spesso vittima di attacchi mediatici per il comportamento irrituale dei propri leader, mette ora mano alla buon costume per attaccare un politico incensato dalla sinistra. Sull'agenda Smemoranda sono spariti Berlusconi accusato di aver trasformato lussuose ville in harem e Salvini stroncato senza pietà ...

