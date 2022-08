Sanna Marin scatenata in un party, il video diventa virale e Salvini la difende: 'Bella donna, ha diritto a divertirsi' (Di venerdì 19 agosto 2022) Sanna Marin è finita al centro di un caso, dopo che i media del suo Paese hanno pubblicato un video, finito online non si sa ancora bene come, in cui la giovane leader si scatena in un party privato. ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022)è finita al centro di un caso, dopo che i media del suo Paese hanno pubblicato un, finito online non si sa ancora bene come, in cui la giovane leader si scatena in unprivato. ...

GiovaQuez : Ma ancora state a parlà di Sanna Marin perché nella sua vita privata balla e va a concerti rock? Ma che davvero? Er… - matteosalvinimi : Si possono trovare molti argomenti per criticare un politico (compresa la premier finlandese di #sinistra Sanna Mar… - Agenzia_Ansa : La premier finlandese Sanna Marin finisce nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui la giovane leader s… - LarissaAbramiuk : RT @Biz_Ukraine_Mag: Bravo, Sanna Marin! - gabbo0216 : RT @antoniopolito1: Ma tra la Sanna Marin che balla come una pazza a Helsinki e Albino Ruberti che urla come un pazzo a Frosinone, che cosa… -