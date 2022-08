Sanità: Occhiuto, paletti per assumere specializzandi, norme e accordi lasciano pochi margini (Di venerdì 19 agosto 2022) 1276 del 10.12.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.04.2022, disegna la cornice all'interno della quale le Regioni possono operare. In particolare gli specializzandi possono essere ... Leggi su approdocalabria (Di venerdì 19 agosto 2022) 1276 del 10.12.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.04.2022, disegna la cornice all'interno della quale le Regioni possono operare. In particolare glipossono essere ...

Czinforma : - wesud_news : Sanità: Occhiuto, paletti per assumere specializzandi, norme e accordi lasciano pochi margini - ilregginoit : Sanità, Occhiuto: «Maglie troppo strette per assumere specializzandi» · Il Reggino - ninnitarantino : RT @Moonlightshad1: A proposito della sanità calabrese, la regione che va a mendicare l'aiuto dei medici di un paese straniero solo poche s… - FerreriFederica : Medici cubani, un anestesista a Occhiuto: «Ecco perché lavoriamo al Nord e non torniamo in Calabria»… -