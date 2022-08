Salvini | “Sanna Marin bella donna | ha diritto di ballare”

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “E’ una roba da matti. La premier finlandese è politicamente lontana da me, però è stata eletta dai suoi cittadini, è una, nella sua vita privata hadi passare del tempo con gli amici e perfino di”. Così il segretario della Lega, Matteo, ha commentato, prima di donare il sangue a Milano, il video della premier finlandese. “Non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora un reato”, ha sottolineato, aggiungendo: “Non ho il piacere di conoscerla, le ho espresso umanamente solidarietà, perché se le accuse devono essere che al di fuori dell’orario di lavoro passa una serata con gli amici e si diverte, mi sembra che anche in Finlandia abbiano tempo da ...

Marin: 'Non ho fatto uso di droghe' "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol". Così la premier finlandese Marin ha risposto alle polemiche per un video diffuso sui ...