Salerno, la storia del panettiere di Giffoni ucciso e fatto a pezzi dalla sua famiglia. Una telecamera ha ripreso la moglie e due figli mentre lo accoltellano (Di venerdì 19 agosto 2022) È il 30 luglio e alla stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, a 20 km da Salerno, arriva una donna in lacrime. Con una mano fasciata, piangendo chiede aiuto ai militari: «Mio marito è scomparso». Monica Milite appare disperata, non ha più notizie di suo marito Ciro Palmieri. panettiere, lavorava in un forno del vicino Giffoni Sei Casali. Chi conosceva il 43enne lo ricorda come un uomo abitudinario, che mai prima di quel giorno si era allontanato dalla propria famiglia senza avvertire Monica o uno dei suoi tre figli. La moglie racconta ai carabinieri: «Mi ha detto di preparargli una busta con i vestiti del lavoro e se li è fatti consegnare davanti al cancello d’ingresso di casa». La donna non sa più a chi chiedere aiuto e si rivolge anche al ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) È il 30 luglio e alla stazione dei carabinieri diValle Piana, a 20 km da, arriva una donna in lacrime. Con una mano fasciata, piangendo chiede aiuto ai militari: «Mio marito è scomparso». Monica Milite appare disperata, non ha più notizie di suo marito Ciro Palmieri., lavorava in un forno del vicinoSei Casali. Chi conosceva il 43enne lo ricorda come un uomo abitudinario, che mai prima di quel giorno si era allontanatopropriasenza avvertire Monica o uno dei suoi tre. Laracconta ai carabinieri: «Mi ha detto di preparargli una busta con i vestiti del lavoro e se li è fatti consegnare davanti al cancello d’ingresso di casa». La donna non sa più a chi chiedere aiuto e si rivolge anche al ...

piol91 : @BarillariDav L'avversario si affronta uniti non separati in molteplici gruppi pur se encomiabili. La soglia del 3%… - danieledv79 : RT @8giuseppe3: @ederoclite Anche io sono campano, prov Salerno e mi ritrovo nella lista Roberto Speranza, dico Speranza uno dei ministri p… - 8giuseppe3 : @ederoclite Anche io sono campano, prov Salerno e mi ritrovo nella lista Roberto Speranza, dico Speranza uno dei mi… - salerno_vince : RT @BenedettaFrucci: .@AndreaOrlandosp accusa noi del #TerzoPolo di essere anticomunisti. Siamo in una democrazia liberale: dovremmo essere… - rober_deraphael : RT @Franciscovota: @ZanAlessandro @pdnetwork Ti consiglio di vedere il film “ le vite degli altri “ Ecco questa è la storia da cui viene il… -