Ryan Gosling affiancherà Margot Robbie nel cast del film prequel di Ocean's Eleven? (Di venerdì 19 agosto 2022) Ryan Gosling potrebbe collaborare nuovamente con Margot Robbie in occasione del film prequel di Ocean's Eleven. Ryan Gosling, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe collaborare nuovamente con Margot Robbie in occasione del nuovo film del franchise Ocean's Eleven. Warner Bros sembra stia considerando il progetto come uno dei titoli su cui puntare per scalare le classifiche dei box office internazionali, pur non rappresentando un budget particolarmente impegnativo. La star canadese Ryan Gosling ha recitato con Margot Robbie in occasione dell'atteso Barbie, diretto da ...

