Ruberti | Capo gabinetto Gualtieri nella bufera | Pd | gravissimo

Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”Davvero questo signor #Ruberti è il Capo di gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di #Roma e… - ilfoglio_it : [VIDEO ESCLUSIVO] Urla, minacce di morte, pianti di una donna. Una violenta lite squarcia la quiete notturna di Fro… - ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - irisdg81__ : RT @borghi_claudio: Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di gabine… - stefanobellelli : RT @ilfoglio_it: ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Roma Gualt… -

Il Foglio

...da Luciano Cerasa in cui ildi gabinetto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in passato con lo stesso incarico al fianco del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Albino...... 'Caso gravissimo che non può restare senza conseguenze' Con una nota durissima il Pd nazionale di Enrico Letta chiede le dimissioni di Albinodi gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri ... Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di gabinetto di Gualtieri: "Inginocchiati o ti sparo" Roma, 19 ago. (askanews) - 'Caso Ruberti svelato dal Foglio Episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze'. Lo riferiscono fonti ...Nota durissima del partito di Letta, dopo il video con la lite notturna del braccio destro del sindaco di Roma svelato dal Foglio: "Caso gravissimo che non può restare senza conseguenze" ...