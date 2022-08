Ruberti | lite notturna del capo di gabinetto di Gualtieri | ' Inginocchiati o ti sparo' Il Pd | l' episodio non resterà senza conseguenze

(Di venerdì 19 agosto 2022) 'Io li ammazzo... devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... a me non me dicono 'io me te compro'' .di, ildidi, sindaco di Roma ...

'Io li ammazzo... devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... a me non me dicono 'io me te compro'' .notturna di, il capo di gabinetto di Gualtieri , sindaco di Roma : è quanto sarebbe accaduto a Frosinone , secondo quanto riporta Il foglio , giornale che fa riferimento a un video in ...Perché non è della Roma né della Lazio cheparla, ma di qualcosa che avrebbe scatenato la sua forte indignazione a tavola, pronunciata da uno due fratelli con i quali è appena stato a cena ..."Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla ...Un video di alcuni mesi fa incastra il braccio destro del sindaco di Roma coinvolto in una violentissima lite "per motivi calcistici" ha tentato poi ...