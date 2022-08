Ronaldo al Dortmund? L'a.d. del Borussia freddo: 'Una bella idea, ma non c'è niente' (Di venerdì 19 agosto 2022) Prossima fermata Borussia Dortmund per Cristiano Ronaldo? Non così in fretta, almeno a sentire il boss dei tedeschi, Watzke. 'Adoro CR7 - ha detto a Sky Sport Germania - . Vederlo giocare al Signal ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Prossima fermataper Cristiano? Non così in fretta, almeno a sentire il boss dei tedeschi, Watzke. 'Adoro CR7 - ha detto a Sky Sport Germania - . Vederlo giocare al Signal ...

ETGazzetta : #Ronaldo-#Dortmund, l'a.d. del #Borussia: 'Una bella idea, ma non c'è niente' - bizcommunityit : Ronaldo-Dortmund, il Ceo Watzke smentisce: 'Nessun contatto' #CEO - sportli26181512 : Dortmund, #Watzke chiude a #Ronaldo: 'Non ci sono stati contatti': L'amministratore delegato dei gialloneri sull'as… - Luxgraph : Ronaldo-Dortmund, il Ceo Watzke smentisce: 'Nessun contatto' - zazoomblog : Dortmund Watzke: 'Ronaldo? Lo adoro e sarebbe bello ma non c'è alcun contatto in corso' - #Dortmund #Watzke: #'Rona… -