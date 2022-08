Ronaldo al Borussia Dortmund? La risposta del club (Di venerdì 19 agosto 2022) Attualmente Cristiano Ronaldo è alla ricerca di una squadra. Ecco la risposta del Borussia Dortmund dopo le ultime voci Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha rilasciato qualche dichiarazione sulle voci che vedrebbero Cristiano Ronaldo in giallonero. «Amo questo giocatore, è sicuramente un’idea affascinante. Vedere Cristiano giocare al Signal Iduna Park… Ma non c’è alcun contatto tra le parti interessate. Da questo punto di vista, bisognerebbe smettere di parlarne». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Attualmente Cristianoè alla ricerca di una squadra. Ecco ladeldopo le ultime voci Hans-Joachim Watzke, CEO del, ha rilasciato qualche dichiarazione sulle voci che vedrebbero Cristianoin giallonero. «Amo questo giocatore, è sicuramente un’idea affascinante. Vedere Cristiano giocare al Signal Iduna Park… Ma non c’è alcun contatto tra le parti interessate. Da questo punto di vista, bisognerebbe smettere di parlarne». L'articolo proviene da Calcio News 24.

