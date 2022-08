Roma: video shock Ruberti, capo Gabinetto nella bufera (Di venerdì 19 agosto 2022) Il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri dopo la pubblicazione di un video da parte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildidi, Albino, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri dopo la pubblicazione di unda parte del ...

Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindac… - Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”Davvero questo signor #Ruberti è il Capo di gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di #Roma e… - ASRomaFemminile : GOOOOOL! ANCORA GLIONNA! DOPO UNA SUPER COMBINAZIONE CON PALOMA! DAJE ROMA! #GlasgowRoma 1-2 #UWCL - Il_Docktor : RT @Giorgiolaporta: “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di… - LewisQuasar : RT @Giorgiolaporta: “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di… -