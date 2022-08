Roma | Totti esalta Salah | ' Tra i migliori 10 al mondo Pagherei 200 milioni per lui'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Francescotorna a parlare e lo fa in una tv egiziana in cui racconta il rapporto con Mohamed, ex compagno allatra il 2015 e il 2017: "è uno dei dieci giocatori più forti ...

MASSAMALTESE : RT @Filippomaggi97: TRQ - RICCARDO PAGANO - '04 - ROMA Tivolino di genitori napoletani, sarà il numero 10 della Roma, dopo una stagione co… - matteo__houston : RT @Filippomaggi97: TRQ - RICCARDO PAGANO - '04 - ROMA Tivolino di genitori napoletani, sarà il numero 10 della Roma, dopo una stagione co… - VoceGiallorossa : ?? @Totti su @MoSalah: 'È uno dei dieci giocatori più forti del mondo. Con la @OfficialASRoma aveva fatto un grande… - siamo_la_Roma : ?? Parla #Totti ???? Ospite di una tv egiziana esalta #Salah ?? 'Tra i più forti al mondo' #ASRoma - AS_Totti : RT @AS_Totti: Sono tifoso della Roma da quando ero bambino. Sto cercando altri tifosi della Roma qui su Twitter. Mi abbonerò anche a tutti.… -

Noemi Bocchi incinta di Francesco. Ecco come stanno le cose - guarda INTANTO ILARY… - ... la conduttrice ha fatto un salto a Riccione ed è rientrata a. Prima fermata: il salone di ...Francescotorna a parlare e lo fa in una tv egiziana in cui racconta il rapporto con Mohamed Salah , ex compagno allatra il 2015 e il 2017: " Salah è uno dei dieci giocatori più forti del mondo ...Chanel, figlia del Pupone e di Ilary Blasi, ha pubblicato un video su Tik Tok, in cui sembra parlare della fine del rapporto sentimentale tra i ...L'ex capitano giallorosso tesse le lodi dell'attaccante egiziano: "Momo è un ragazzo eccezionale, abbiamo rapporto fantastico" ...