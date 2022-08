Roma: Renzi, 'bene dimissioni Ruberti e De Angelis, vicenda oscena' (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Il Pd ha fatto bene a chiedere le dimissioni del capo di gabinetto" del sindaco di Roma, Albino Ruberti, "e ha fatto bene a far dimettere il candidato" Francesco De Angelis. "Quindi non strumentalizzo questa vicenda, la trovo una vicenda oscena e penso che sia fondamentale spiegare che la politica non è un gioco di scambi". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. "Purtroppo -ha aggiunto- in alcune zone del Lazio, non mi riferisco a Roma, ci sono alcune province in cui questo metodo di lavoro è molto diffuso. Trovo giusto che si siano ritirati i protagonisti, mi piacerebbe che tutta la classe politica, in questo caso a cominciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. (Adnkronos) - "Il Pd ha fattoa chiedere ledel capo di gabinetto" del sindaco di, Albino, "e ha fattoa far dimettere il candidato" Francesco De. "Quindi non strumentalizzo questa, la trovo unae penso che sia fondamentale spiegare che la politica non è un gioco di scambi". Lo ha affermato Matteo, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. "Purtroppo -ha aggiunto- in alcune zone del Lazio, non mi riferisco a, ci sono alcune province in cui questo metodo di lavoro è molto diffuso. Trovo giusto che si siano ritirati i protagonisti, mi piacerebbe che tutta la classe politica, in questo caso a cominciare ...

