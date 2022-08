Roma: ladro in fuga con la bici rubata, ‘palo’ arrestato da un agente libero dal servizio (Di venerdì 19 agosto 2022) Colpo lampo ieri sera a Roma intorno alle 20.30 nella zona del Villaggio Azzurro, a due passi dalla Cristoforo Colombo. Una coppia di malviventi è entrata in azione davanti ad un garage riuscendo a rubare una bicicletta. Uno dei due è stato però fermato, l’altro è tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine. arrestato 44enne italiano in Via Tullio Passarelli L’obiettivo della coppia di malviventi era per l’appunto una bicicletta adocchiata davanti all’entrata di un garage in Via Tullio Passarelli. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che, notando i movimenti sospetti, hanno allertato la Polizia. Leggi anche: Ruba l’auto, ma si scorda l’antifurto satellitare acceso: preso ladro distratto Ma alla scena ha assistito anche un agente libero dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Colpo lampo ieri sera aintorno alle 20.30 nella zona del Villaggio Azzurro, a due passi dalla Cristoforo Colombo. Una coppia di malviventi è entrata in azione davanti ad un garage riuscendo a rubare unacletta. Uno dei due è stato però fermato, l’altro è tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine.44enne italiano in Via Tullio Passarelli L’obiettivo della coppia di malviventi era per l’appunto unacletta adocchiata davanti all’entrata di un garage in Via Tullio Passarelli. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che, notando i movimenti sospetti, hanno allertato la Polizia. Leggi anche: Ruba l’auto, ma si scorda l’antifurto satellitare acceso: presodistratto Ma alla scena ha assistito anche undal ...

