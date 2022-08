Roma, il sindaco Gualtieri accetta le dimissioni di Ruberti: «Frasi gravi e non appropriate ma rimarco la straordinaria qualità del suo lavoro» (Di venerdì 19 agosto 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accettato le dimissioni del suo capo di gabinetto Albino Ruberti. Nelle ultime ore è circolato un video in cui si sente Ruberti urlare Frasi molto violente: «Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto. A me non me dicono “io me te compro”». Le immagini sarebbero state girate in un locale a Frosinone, nel Lazio. Ruberti avrebbe litigato con il fratello di Francesco De Angelis, già europarlamentare del Pd e candidato alle prossime elezioni politiche sempre con il centrosinistra. De Angelis ha ritirato la sua candidatura e anche Ruberti aveva presentato le sue dimissioni, ora accolte da Gualtieri. «Ringrazio ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) IldiRobertohato ledel suo capo di gabinetto Albino. Nelle ultime ore è circolato un video in cui si senteurlaremolto violente: «Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto. A me non me dicono “io me te compro”». Le immagini sarebbero state girate in un locale a Frosinone, nel Lazio.avrebbe litigato con il fratello di Francesco De Angelis, già europarlamentare del Pd e candidato alle prossime elezioni politiche sempre con il centrosinistra. De Angelis ha ritirato la sua candidatura e ancheaveva presentato le sue, ora accolte da. «Ringrazio ...

Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindac… - Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”Davvero questo signor #Ruberti è il Capo di gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di #Roma e… - Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - ARIZONA49 : RT @LeonardoPanetta: Se a sbroccare (ripreso) fosse stato collaboratore di sindaco centrodestra: - editoriali sul rischio fascismo dal tit… - AnnaCerquetti : RT @Giorgiolaporta: “Inginocchiati o ti sparo”. Non è una scena di Gomorra ma il linguaggio del Capo di Gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di… -