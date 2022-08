Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30 (Di venerdì 19 agosto 2022) A Roma c’è una Chiesa molto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa ora avviene una sorta di piccolo miracolo. LEGGI ANCHE : — A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: ShutterstockSi tratta della Chiesa del Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno alle 17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d’altare lunga 6 metri. La sua discesa quotidiana e puntuale, come se fosse un grande sipario, scopre la visuale sulla nicchia in cui è custodita la statua in argento di Sant’Ignazio da Loyola e dei tre angeli. Il meccanismo barocco a bilancieri è in funzione incredibilmente fin dal 1600 e c’è chi lo ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 agosto 2022) Ac’è unamolto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa orauna sorta dimiracolo. LEGGI ANCHE : — Aesiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio inpiazza Ladel Gesù a– Foto: ShutterstockSi tratta delladel Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d’altare lunga 6 metri. La sua discesa quotidiana e puntuale, come se fosse un grande sipario, scopre la visuale sulla nicchia in cui è custodita la statua in argento di Sant’Ignazio da Loyola e dei tre angeli. Il meccanismo barocco a bilancieri è in funzione incredibilmente fin dal 1600 e c’è chi lo ...

LiaCapizzi : Greg RE di Roma ?? Il trionfo di Paltrinieri negli 800 (7'40'86) come tappa del suo viaggio iniziato più di 10 anni… - AlessandraB18 : @PolScorr Piccolo, giovane e nato a ridosso della pandemia. Le figure ci sono ma non hanno la cassa di risonanza de… - repalmy1 : @colomboclerici Ha ragione la Maraini! Per verificarlo basterebbe entrare in una qualsiasi chiesa di Roma o Parigi… - TuttoSuRoma : RT @talismanogiada: #Roma Disgrazia Pd - Gualtieri , a causa dell'incuria e manutenzione inesistente, un piccolo temporale provoca un disas… - talismanogiada : #Roma Disgrazia Pd - Gualtieri , a causa dell'incuria e manutenzione inesistente, un piccolo temporale provoca un d… -