Roma, Il Messaggero: “Interesse per Trevoh Chalobah del Chelsea” (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma Chalobah- La Roma continua la sua preparazione atletica in vista del match di domenica in casa, contro la Cremonese. Lavoro di scarico e muscolare per gli uomini di Mourinho, stamane a Trigoria. La Roma è una delle regine indiscusse di questao calciomercato, dopo l’arrivo di Wijnaldum e Dybala, la rosa dei Giallorossi si è notevolmente migliorata. Ora i Capitolini, puntano altri obbiettivi per la difesa mentre attendono l’arrivo di Belotti, considerando prima di liberare gli esuberi. Sono ben 8 le cessioni programmate da Tiago Pinto, entro il 1 Settembre: data di fine calciomercato. In partenza Eldor Shomurodov, il quale, si prova a trovare un accordo di massima con il Bologna. Gli Emiliani, spingono per un prestito con diritto di riscatto ma la Roma vorrebbe guadagnare subito cash da questa ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 19 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica in vista del match di domenica in casa, contro la Cremonese. Lavoro di scarico e muscolare per gli uomini di Mourinho, stamane a Trigoria. Laè una delle regine indiscusse di questao calciomercato, dopo l’arrivo di Wijnaldum e Dybala, la rosa dei Giallorossi si è notevolmente migliorata. Ora i Capitolini, puntano altri obbiettivi per la difesa mentre attendono l’arrivo di Belotti, considerando prima di liberare gli esuberi. Sono ben 8 le cessioni programmate da Tiago Pinto, entro il 1 Settembre: data di fine calciomercato. In partenza Eldor Shomurodov, il quale, si prova a trovare un accordo di massima con il Bologna. Gli Emiliani, spingono per un prestito con diritto di riscatto ma lavorrebbe guadagnare subito cash da questa ...

