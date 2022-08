Roma: fonti Nazareno, episodio Ruberti non resti senza conseguenze (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - L'episodio rivelato in un video pubblicato da 'Il Foglio' che ha visto protagonista Albino Gualtieri, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è "gravissimo" e "non può restare senza conseguenze". É quanto sottolineano fonti del Nazareno. Secondo quanto si evince dalle immagini, Ruberti, dopo una cena a Frosinone, si sfoga in maniera assai accesa facendo riferimento a richieste che gli avrebbe rivolto un non meglio precisato interlocutore. "Deve venire qui -dice tra l'altro- a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchià e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li ammazzo! Lo ammazzo! Li ammazzo!. Non se deve permette de ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. (Adnkronos) - L'rivelato in un video pubblicato da 'Il Foglio' che ha visto protagonista Albino Gualtieri, capo di gabinetto del sindaco di, Roberto Gualtieri, è "gravissimo" e "non può restare". É quanto sottolineanodel. Secondo quanto si evince dalle immagini,, dopo una cena a Frosinone, si sfoga in maniera assai accesa facendo riferimento a richieste che gli avrebbe rivolto un non meglio precisato interlocutore. "Deve venire qui -dice tra l'altro- a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchià e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li ammazzo! Lo ammazzo! Li ammazzo!. Non se deve permette de ...

Letta: 'La Lega rompa con Putin'. Salvini: 'Votano gli italiani, non i russi' ...degli Esteri Luigi Di Maio e della Difesa Lorenzo Guerini sottolineano l'irritazione di Roma. ... Noi stiamo lavorando per diversificare le fonti di approvvigionamento del gas , perché non si può ... 2022: i sopravvissuti ... più che dal romanzo, da un rapporto pubblicato dal MIT nel 1972 su richiesta del Club di Roma (... credo non si possa fare a meno di cogliere in questo film e nelle fonti che lo hanno ispirato alcuni ...