Roma, è bufera nel Pd: il braccio destro del sindaco lascia dopo il video choc (Di venerdì 19 agosto 2022) Il capo di gabinetto minaccia il fratello di un candidato dem: “Io vi ammazzo”. Il filmato diffuso dal Foglio. Letta: passo indietro doveroso. Si muove la Procura Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 agosto 2022) Il capo di gabinetto minaccia il fratello di un candidato dem: “Io vi ammazzo”. Il filmato diffuso dal Foglio. Letta: passo indietro doveroso. Si muove la Procura

IzzoEdo : RT @LaStampa: Roma, è bufera nel Pd: il braccio destro del sindaco lascia dopo il video choc - mauroboccaccio : Elezioni.'Vi sparo vi ammazzo'. Sulla violenta lite del capo di gabinetto del sindaco di Roma in un dopocena e la b… - JumpForrest : RT @tempoweb: 'Li ammazzo'. Bufera #Ruberti dopo il video con le minacce. Si dimette il capo gabinetto di #Gualtieri #19agosto #iltempoquot… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Roma:è bufera per il video shock che ritrae il capo di Gabinetto del sindaco di #Roma in una violenta lite con urla e mi… - MariaGraziaFF : RT @tempoweb: 'Li ammazzo'. Bufera #Ruberti dopo il video con le minacce. Si dimette il capo gabinetto di #Gualtieri #19agosto #iltempoquot… -