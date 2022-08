Roma | capo di gabinetto Albino Ruberti rassegna le dimissioni

(Di venerdì 19 agosto 2022)(ITALPRESS) – Getta la spugna ildidi, che hato le suecon una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano ‘Il Fogliò – scrivenella missiva -, confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase ‘mi ti comprò, che pur non costituendo in sè una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perchè l'ho considerata lesiva della mia onorabilità. Sono a ...

L'episodio rivelato in un video pubblicato da 'Il Foglio' che ha visto protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è "gravissimo" e "non può restare senza conseguenze". È quanto sottolineano fonti del Nazareno. Barbara Saltamartini, deputata laziale della Lega, non ha usato giri di parole e ha chiesto al Partito democratico di pretendere le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco di Roma.