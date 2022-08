Roghi e terrore a Monreale | l’arcivescovo invita a “denunciare i responsabili”

artidnd : @__Gabriele23__ @MarcoCata69 @utentepacifico @umbertocipolla @ultimora_pol Mai negato che il comunismo, degenerato… -

Diretta Sicilia

L'incendio è sotto controllo, ma non è stato ancora domato. L'emergenzada ieri coinvolge anche la discarica di Bellolampo a Palermo. Una spada di Damocle sulla città,...Momenti di ansia e...... con due morti in Toscana, molti feriti, situazioni di panico eper alberi divelti, ... da incendi dolosi e colposi innescati da terroristi dei(da giugno ben 1.950 e hanno incenerito 27. Il Palermitano devastato dai piromani, danni e terrore da Palermo a Monreale a Misilmeri Anche se il peggio sembra essere passato, è sempre alta l’allerta incendi in provincia di Palermo, dove ieri si sono verificati numerosi roghi che hanno distrutto una parte importante di territorio e ...Alserio Il presidente della pro loco è in Sicilia per le ferie. La sua casa è stata sfiorata dal fuoco. Costretto a fuggire: «Fiamme altissime, abbiamo vissuto attimi di terrore» «Abbiamo avuto paura ...