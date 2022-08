Ritorno in classe, le disposizioni emergenziali in ambito scolastico scadono il 31 agosto. NOTA Ministero [PDF] (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA del 19 agosto a firma del capo dipartimento Stefano Versari, fissa alcuni chiarimenti in merito alle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. L'articolo Ritorno in classe, le disposizioni emergenziali in ambito scolastico scadono il 31 agosto. NOTA Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildell'Istruzione, con ladel 19a firma del capo dipartimento Stefano Versari, fissa alcuni chiarimenti in merito alle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. L'articoloin, leinil 31PDF .

GazzettaDellaSc : Ritorno in classe, allarme per il rialzo dei prezzi. Un docente: “La stima della spesa è di 300/400 euro a bambino,… - orizzontescuola : Ritorno in classe, allarme per il rialzo dei prezzi. Un docente: “La stima della spesa è di 300/400 euro a bambino,… - afleetingworId : eccomi di ritorno alloRA: al primo ascolto sono alquanto perplessa per il ritornello non lo nego MA le strofe sono… - GazzettaDellaSc : Ritorno in classe, nei laboratori di informatica mancano i tecnici. La Uil Scuola: “Coprire i posti vacanti”… - ProDocente : Ritorno in classe, nei laboratori di informatica mancano i tecnici. La Uil Scuola: “Coprire i posti vacanti” -