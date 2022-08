Ristori per le associazioni e le società sportive: ecco criteri e modalità per presentare la richiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) Il governo ha stanziato 53 milioni a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi. Tutte le informazioni utili e i documenti necessari per accedere ai contributi. Leggi su federtennis (Di venerdì 19 agosto 2022) Il governo ha stanziato 53 milioni a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi. Tutte le informazioni utili e i documenti necessari per accedere ai contributi.

Sevenpress : Maltempo, Garibaldi (Lega): necessari stato di calamità e ristori immediati per il Tigullio - ZoltanCrisan : @M49liberorso la storiella del dare soldi agli imprenditori per poter far assumere è la più grossa panzana degli ul… - spino1970 : Ora subito a chiedere #ristori per un danno causato dal #CambiamentoClimatico che ovviamente non esiste, mi raccoma… - spino1970 : @DSantanche Ora subito a chiedere #ristori per un danno causato dal #CambiamentoClimatico che ovviamente non esiste, mi raccomando... - rizza_francesco : Chissà se chiederanno i “ristori” per la sabbia sui lettini… -