(Di venerdì 19 agosto 2022) Si rischia una «» a causa dei bombardamenti «sistematici» delle «forze armate ucraine» nel territorio dove sorge la centraledi. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel. Nel corso del colloquio, «sono stati discussi vari aspetti della situazione» in Ucraina eha evidenziato come i raid nella zona dirischino di provocare «unasu larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazioni di vasti territori», ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Per questo i presidenti di Russia e Francia si sono detti favorevoli a una visita «al più presto» dell'Aiea (Agenzia ...

VincenzoIanno16 : RT @tempoweb: 'Rischiamo la catastrofe nucleare', telefonata #Putin-#Macron su #Zaporizhzhia #19agosto #iltempoquotidiano - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: 'Rischiamo la catastrofe nucleare', telefonata #Putin-#Macron su #Zaporizhzhia #19agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Rischiamo la catastrofe nucleare', telefonata #Putin-#Macron su #Zaporizhzhia #19agosto #iltempoquotidiano… - perrucci_carlo : RT @cnel_it: 'I partiti devono capire che siamo appesi al filo europeo: non si possono fare proposte solo elettorali che stracostano. Bisog… - MicheleFaioli : RT @cnel_it: 'I partiti devono capire che siamo appesi al filo europeo: non si possono fare proposte solo elettorali che stracostano. Bisog… -

Yahoo Finanza

AGI - 'I partiti devono capire che siamo appesi al filo europeo: non si possono fare proposte solo elettorali che stracostano. Bisogna dire e fare cose serie olafinanziaria'. Questa la premessa del presidente del Cnel Tiziano Treu , interpellato dall'AGI sui programmi dei partiti in materia di lavoro. Il richiamo di Treu è all'...Ma mai come oggiunache è accelerata dagli stessi strumenti che potrebbero scongiurarla. Questo testo è un estratto dal nuovo libro di Ian Bremmer, Il potere della crisi - Come ... La ricetta di Tiziano Treu: niente idee costose, seguire il Pnrr Si rischia una «catastrofe» a causa dei bombardamenti «sistematici» delle «forze armate ucraine» nel territorio ...(Adnkronos) – Per i bombardamenti ucraini vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzia si rischia una “catastrofe”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una conversazione ...