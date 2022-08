Rione Alto, sorpreso a rubare tenta di investire un agente: arrestato (Di venerdì 19 agosto 2022) Nell’ambito di una serie di controlli, la Polizia ha arrestato al Rione Alto un 38enne beccato mentre trasportava tavole di legno e materiale edile rubati poco prima da un cantiere. Scendeva da un marciapiede con l’auto carica, tanto nell’abitacolo che sul tetto, di tavole di legno e materiale edile rubati poco prima da un cantiere; Leggi su 2anews (Di venerdì 19 agosto 2022) Nell’ambito di una serie di controlli, la Polizia haalun 38enne beccato mentre trasportava tavole di legno e materiale edile rubati poco prima da un cantiere. Scendeva da un marciapiede con l’auto carica, tanto nell’abitacolo che sul tetto, di tavole di legno e materiale edile rubati poco prima da un cantiere;

