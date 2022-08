Rinnovo Zaniolo, settembre il mese caldo: la richiesta del fantasista non spaventa (Di venerdì 19 agosto 2022) Zaniolo e la Roma potrebbero allungare il matrimonio: a settembre previsto l’appuntamento per rinnovare il contratto Stando alle ultime di Sky Sport, a settembre si farà sul serio per il Rinnovo di Zaniolo con la Roma. La richiesta del suo entourage si aggira sui 4 milioni di euro a stagione, ma tutto lascia presagire che si possa arrivare a un accordo tra le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022)e la Roma potrebbero allungare il matrimonio: aprevisto l’appuntamento per rinnovare il contratto Stando alle ultime di Sky Sport, asi farà sul serio per ildicon la Roma. Ladel suo entourage si aggira sui 4 milioni di euro a stagione, ma tutto lascia presagire che si possa arrivare a un accordo tra le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

