Rinnovo Skriniar: l’Inter rifiuta l’offerta del PSG e propone ingaggio top allo slovacco (Di venerdì 19 agosto 2022) Milan Skriniar si riavvicina all’Inter forse definitivamente: il club nerazzurro rifiuta l’offerta del PSG e punta al Rinnovo di contratto Potrebbe esserci un sontuoso Rinnovo di contratto con l’Inter all’orizzonte per Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta proposta dal Paris Saint Germain che in realtà non si sarebbe alzata più di tanto dai 50 milioni più bonus. Dunque Marotta e Ausilio si concentreranno ora sul Rinnovo e avrebbero già comunicato all’entourage dello slovacco la volontà di allungare il contratto in scadenza 2023 garantendo al difensore un ingaggio a livello degli altri ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Milansi riavvicina alforse definitivamente: il club nerazzurrodel PSG e punta aldi contratto Potrebbe esserci un sontuosodi contratto conall’orizzonte per Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbeto anche l’ultima offerta proposta dal Paris Saint Germain che in realtà non si sarebbe alzata più di tanto dai 50 milioni più bonus. Dunque Marotta e Ausilio si concentreranno ora sule avrebbero già comunicato all’entourage dellola volontà di allungare il contratto in scadenza 2023 garantendo al difensore una livello degli altri ...

fcin1908it : Biasin: “Skriniar, ecco la cifra senza senso che vuole l’Inter. Rinnovo? Ci sarà da trattare” - MarcoBobbygoal : @wazzaCN @DiMarzio @jrbasket2015 @PSG_inside @Inter @SkySport Essendo passato un mese, e non avendo Skriniar rinnov… - LinsDom21 : RT @360_IMinter: Vi dico già come titolerà la @Gazzetta_it nel caso #Skriniar il 2 settembre sia ancora all’#Inter: #Inter, ora #Skriniar… - InterJZ4Lamezia : Sky - Il PSG rilancia per Skriniar, ma l'Inter rifiuta la nuova offerta: vuole blindarlo. Si parla già del rinnovo… - CapitanFarris : purtroppo con skriniar se non è zuppa e Pan bagnato, rinnovo o no resta comunque lui il sacrificato per giugno 2023 -