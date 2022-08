Rinnovo contratto enti locali, Ancodis: “E se prendessimo spunto per il rinnovo del CCNL scuola? (Di venerdì 19 agosto 2022) È stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale per le funzioni locali. Ancodis evidenzia un'importante novità per il personale della scuola dell'infanzia comunale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) È stata sottoscritta l'ipotesi dicollettivo nazionale per le funzionievidenzia un'importante novità per il personale delladell'infanzia comunale. L'articolo .

marcoconterio : ???????? E' iniziata la trattativa tra il #Chelsea #CFC e l'entourage di Jorginho per il rinnovo del contratto del regi… - AntoVitiello : ?? #Milan, dialogo avanzato per il rinnovo di Rade #Krunic. Attualmente il centrocampista bosniaco, 28 anni, ha un c… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fikayo #Tomori fino al 30 giugno 2027. Arrivato al Mil… - JosephSayah16 : RT @marcoconterio: ???????? E' iniziata la trattativa tra il #Chelsea #CFC e l'entourage di Jorginho per il rinnovo del contratto del regista i… - orizzontescuola : Rinnovo contratto enti locali, Ancodis: “E se prendessimo spunto per il rinnovo del CCNL scuola? -