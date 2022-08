Ricatto nucleare. L'esercito russo non molla Zaporizhzhia e minaccia di fermare la centrale (Di venerdì 19 agosto 2022) La Russia esclude una smilitarizzazione, "è garanzia che non sia una nuova Chernobyl". Ma il rischio di un disastroso incidente cresce di giorno in giorno. L'Onu preme perché non venga staccata, Erdo?an ne parlerà con Putin Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 agosto 2022) La Russia esclude una smilitarizzazione, "è garanzia che non sia una nuova Chernobyl". Ma il rischio di un disastroso incidente cresce di giorno in giorno. L'Onu preme perché non venga staccata, Erdo?an ne parlerà con Putin

