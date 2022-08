Renica critica aspra al Napoli | “Troppa euforia Difesa indebolita | Verona iguardabile”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Alessandroil, l’ex giocatore riflette sull’entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria dinon vede unsubito competitivo, invita ad avere pazienza e lo fa con un lungo messaggio su facebook che smorza i toni entusiastici di queste ore. Gli arri di Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera, Kvaratskhelia e Kim fanno sognare i tifosi, maci va con i piedi di piombo ed anzi, è convinto che il nuovo gruppo non sia alla pari con quello vecchio.: il post sulEcco quanto ha scritto l’ex giocatore azzurro: “Pensare che ilsia diventato di nuovo competitivo come con il gruppo del ciclo precedente lo trovo prematuro e fuorviante il tutto dopo la vittoria con il ...

